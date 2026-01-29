رئيس الوزراء البريطاني يزور الصين لتعزيز التعاون

استقبل الرئيسُ الصيني شي جين بينغ في بكين، رئيسَ الوزراء البريطاني كير ستارمر، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراءَ بريطاني إلى الصين منذ عام 2018.

وتركّزت المحادثاتُ على تعزيزِ العلاقات الثنائية في مجالات التجارة، والأمن القومي، وفتحِ حوار حول القضايا الخلافية. وأكد ستارمر أن التعاون مع الصين أمر حيوي رغم الخلافات القائمة، فيما شدد شي جين بينغ على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين كعضوينِ دائمين في مجلسِ الأمن وقوتينِ اقتصاديتينِ عالميتين.

وتأتي الزيارةُ في سياقِ سعيِ عددٍ من العواصمِ الغربية لتعميقِ علاقاتِها مع بكين في مواجهة التوترات الدولية والسياسات الأميركية غير القابلة للتنبؤ.

المصدر: موقع المنار