    سعر الذهب يكسر رقما تاريخيا للمرة الثانية خلال 24 ساعة

      سجل سعر الذهب، صباح اليوم الأربعاء، 5300 دولار للأونصة الواحدة، في رقم قياسي يبلغه للمرة الأولى في التاريخ.
      وكشفت بيانات التداول في تمام الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، ارتفاع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر نيسان/ أبريل في بورصة “كومكس” بنيويورك بمقدار 117.59 دولار، أي بنسبة 3.45%، ليصل إلى 5297.41 دولارا للأونصة، ومن ثم قفز مرة أخرى ليصل إلى 5303.05 دولار لأول مرة في التاريخ.

      وقفزت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس بنسبة 8.31% لتصل إلى 114733 دولاراً للأونصة.

      ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.

      وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.

      المصدر: سيبوتنيك

      تقرير مصور | الذهب يسجل مستوى قياسي بفعل سياسات ترامب

      الذهب فوق 5 آلاف دولار.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

      ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات العالمية

