الذهب والفضة يصعدان في تعاملات متقلبة

صعد الذهب، وتعرضت الفضة لتقلبات حادة اليوم الجمعة وسط تراجع قوي في أسواق الأسهم العالمية، في حين رفعت بورصة شيكاجو التجارية (سي.إم.إي) المشغلة للبورصة الأمريكية هوامش المعادن الثمينة للمرة الثالثة هذا العام للتقليل من المخاطر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 4879.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 في طريقه لتسجيل 0.3 بالمئة مكاسب أسبوعية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.2 بالمئة إلى 4897.20 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.8 بالمئة عند 73.91 دولار للأوقية، وهبطت في وقت سابق من اليوم 10 بالمئة لما دون مستوى 65 دولارا مسجلة أدنى مستوى في أكثر من شهر ونصف الشهر، بعد انخفاضها 19.1 في الجلسة السابقة.

وتتجه الفضة لانخفاض بأكثر من 13 بالمئة بعد تراجعها 18 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط أسبوعي منذ عام 2011.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة تيستي لايف “هناك دلائل كثيرة تشير إلى ضعف شهية الإقبال على المخاطرة بشكل عام. في ظل هذه الظروف، يحافظ الذهب على استقراره نسبيا، بينما تتراجع الفضة تحت وطأة الإحجام عن المخاطرة”.

وواصلت أسواق الأسهم العالمية خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي مع اشتداد موجة البيع في وول ستريت، وشهدت المعادن النفيسة والعملات المشفرة تقلبات حادة.

وقالت سوني كوماري، المحللة في إيه.إن.زد “جاء تصحيح أسعار الذهب والفضة في الوقت المناسب، قبيل رأس السنة الصينية. لذا قد نشهد المزيد من عمليات الشراء من المستهلكين الصينيين”.

ورفعت سي.إم.إي متطلبات هامش الإيداع لشراء عقود الذهب والفضة أمس الخميس، إذ تسعى أكبر بورصة للسلع في العالم إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بتزايد التقلبات.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1993.95 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير كانون الثاني، وصعد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1651.74 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية.

المصدر: رويترز