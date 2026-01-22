حركة حماس تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وتطالب بوقف خروقات الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الاحتلال يواصل انتهاك بنوده على مدار الساعة، في محاولة لتعطيل الاتفاق وعرقلة عمل اللجنة الوطنية، رغم ما أعلنته الولايات المتحدة من ترتيبات وضمانات.

وأوضحت الحركة أنه مع دخول الشهر الخامس على بدء وقف إطلاق النار، ارتقى نحو 484 شهيدًا فلسطينيًا بنيران الاحتلال، وأصيب 1297 آخرون، في ظل غياب أي ضغط فعلي لوقف الجرائم المتواصلة.

ورأت حماس أن المشاركين في منتدى دافوس كان الأجدر بهم التركيز على الجرائم الممنهجة للاحتلال في قطاع غزة، وما تمثّله من تقويض للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وانسحاب جيش الاحتلال، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار، بدلًا من توجيه التهديدات إلى الجانب الفلسطيني الملتزم بالاتفاق.

ودعت الحركة مجلس السلام إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووقف خروقات الاحتلال، وإلزامه بالالتزام باستحقاقات الاتفاق، وفي مقدمتها إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء الإغاثة وإعادة الإعمار، حمايةً لشعب فلسطين من تداعيات الكارثة الإنسانية، لا سيما مع تعرض قطاع غزة لموجات من الأمطار والبرد الشديد.

المصدر: موقع حركة حماس