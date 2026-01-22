الخميس   
    دولي

    زيلينسكي يعلن اتفاقاً مع ترامب على الضمانات الأمنية الأميركية لما بعد الحرب

      أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الضمانات الأمنية الأميركية لما بعد الحرب، وهي قضية محورية في وضع خطة لإنهاء الصراع مع روسيا.

      وقال زيلينسكي بعد لقائه ترامب في دافوس، متحدثاً باللغة الإنكليزية للصحافيين، إن موضوع الضمانات الأمنية “تم إنجازه”. وأضاف: “يجب أن يوقع الطرفان، الرئيسان، على الوثيقة، ثم ستُحال إلى البرلمانين الوطنيين للمصادقة عليها”.

      ويمثل الاتفاق خطوة أساسية في مساعي الوساطة الأميركية الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الدائر منذ ما يقارب الأربع سنوات بين كييف وموسكو.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مبعوث واشنطن متفائل باتفاق قريب بشأن أوكرانيا قبيل لقائه بوتين

      موسكو تنفي استهداف إمدادات الكهرباء للمحطات النووية في أوكرانيا

      مدفيديف: ترامب يسعى لضم غرينلاند ويرغب في نقش اسمه في التاريخ

