    دولي

    الصين ترحب بموافقة بريطانيا على بناء سفارتها الجديدة في لندن

      علّق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على إعلان الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء موافقتها على خطط بناء سفارة جديدة للصين في لندن.

      وقال المتحدث، قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحفي دوري: “تقديم الدعم والتسهيلات لبناء المقار الدبلوماسية يعد التزامًا دوليًا تقع على عاتق الدول المستضيفة”.

      وأضاف أن تخطيط وتصميم مبنى السفارة الصينية الجديدة يتمتعان “بجودة عالية”، مؤكدًا أن جميع إجراءات تقديم الطلب والموافقة عليه تمت وفق الممارسات الدبلوماسية الدولية والقوانين واللوائح والإجراءات المحلية البريطانية.

      وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تعكس التعاون الثنائي والتزام بريطانيا بدعم العمل الدبلوماسي لمختلف الدول على أراضيها.

      المصدر: وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"

      الصين تعرب عن قلقها بشأن حزمة الأمن السيبراني الأوروبية الجديدة

      نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: الصين تدعم التعددية والتجارة الحرة بقوة

      ماكرون من دافوس: نرحب بالصين ونحتاج استثماراتها لا صادراتها فقط

