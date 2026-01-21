عراقجي: جهات إرهابية حوّلت الاحتجاجات السلمية في إيران إلى أعمال عنف وطهران تحذّر من ردّ حاسم على أي عدوان

وأوضح عراقجي أن السلطات الإيرانية تعمل حاليًا على استعادة خدمات الإنترنت ووسائل الاتصال بشكل تدريجي، بالتوازي مع مواصلة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية عملياتها لتفكيك الخلايا التي تقف خلف أعمال العنف.

وفي سياق آخر، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران لطالما فضّلت خيار السلام على الحرب، مؤكّدًا استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق عادل، ومعتبرًا أن السياسات الأميركية العدائية، من العقوبات إلى الهجمات العسكرية، لم تحقق أهدافها.

وحذّر عراقجي من أن أي هجوم جديد على إيران سيُقابل برد حاسم، داعيًا الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن الاحتجاجات التي شهدتها إيران بدأت بشكل سلمي، وقد اعترفت بها الحكومة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى أعمال عنف، نتيجة تدخل جهات وصفها بالإرهابية، سواء كانت أجنبية أو محلية.

وأوضح عراقجي أن السلطات الإيرانية تعمل حاليًا على استعادة خدمات الإنترنت ووسائل الاتصال بشكل تدريجي، بالتوازي مع مواصلة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية عملياتها لتفكيك الخلايا التي تقف خلف أعمال العنف.

وفي سياق آخر، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران لطالما فضّلت خيار السلام على الحرب، مؤكّدًا استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق عادل، ومعتبرًا أن السياسات الأميركية العدائية، من العقوبات إلى الهجمات العسكرية، لم تحقق أهدافها.

وحذّر عراقجي من أن أي هجوم جديد على إيران سيُقابل برد حاسم، داعيًا الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل.

المصدر: وول ستريت جورنال