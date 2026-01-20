البرد يقتل طفلة في غزة ويرفع حصيلة وفيات الأطفال إلى 9

استشهدت رضيعة فلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، جرّاء البرد القارس في مدينة غزة، في مشهد يعكس عمق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

وكانت الرضيعة شذا أبو جراد (7 أشهر) قد استشهدت نتيجة انخفاض درجات الحرارة، في ظل انعدام وسائل التدفئة وشحّ المساعدات الإنسانية.

وباستشهاد الطفلة أبو جراد، ترتفع حصيلة وفيات الأطفال بسبب البرد الشديد في قطاع غزة إلى 9 أطفال منذ بداية فصل الشتاء، في وقت يعيش فيه آلاف النازحين داخل خيام مهترئة وغير صالحة لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

وتتفاقم المعاناة مع تنصّل الاحتلال من التزاماته المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل مرحلته الأولى في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ولا سيما ما يتعلق بفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية ومواد التدفئة.

وكانت المنخفضات الجوية الأخيرة قد تسببت بتلف وغرق عشرات آلاف خيام النازحين، وانهيار مبانٍ متضررة سابقًا بفعل القصف، فيما تشير معطيات رسمية إلى أن العدوان الصهيوني دمّر نحو 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.

المصدر: وكالة شهاب+موقع المنار