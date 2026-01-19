سرقة 56 طناً من كابلات النحاس من قاعدة جوية بريطانية في كامبريدجشير

اقتحم مجهولون قاعدة للقوات الجوية البريطانية في مقاطعة كامبريدجشير بشرق إنجلترا وسرقوا 56 طناً من كابلات النحاس، وفق ما أفادت صحيفة Sun نقلاً عن مصادر.

وتمكن اللصوص من دخول القاعدة، المعروفة باسم قاعدة وايتون، باستخدام شاحنة ذات منصة مفتوحة ورافعة لرفع 16 بكرة من كابلات النحاس، حيث يزن كل بكرة 3.5 طن. وبلغت القيمة الإجمالية للكابلات المسروقة نحو 400 ألف جنيه إسترليني (536 ألف دولار). وكانت البكرات موجودة على حافة المدرج، بحسب المصادر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجرمين أحدثوا ثقباً في السياج المحيط بالقاعدة، ثم أحضروا الشاحنة لتحميل البكرات، وعندما أصبح وزنها كبيراً جداً للخروج من نفس الطريق، غادروا المنطقة بسهولة عبر المدخل الرئيسي.

وتقع في قاعدة وايتون أيضاً وحدات الاستخبارات الدفاعية البريطانية والخدمات الاستخباراتية العسكرية، ضمن “اتحاد عملياتي” تم إنشاؤه في ديسمبر 2025 لتوحيد وحدات الاستخبارات بجميع فروع القوات المسلحة.

من جهتها، ألقت وزارة الحرب البريطانية باللوم على المقاولين المسؤولين عن بناء “المركز التجسسي” المجاور للقاعدة، وليس على الحراس، مؤكدة أن الشرطة تحقق في الحادث، ورفضت تقديم أي تعليق إضافي حتى انتهاء التحقيق.

المصدر: روسيا اليوم