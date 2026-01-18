الأحد   
    عربي وإقليمي

    الرئيس الايراني: أي هجوم على الإمام الخامنئي هو حرب شاملة على الشعب الإيراني

      قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ، انه اذا كان هناك معاناة وازمات في حياة الشعب الإيراني العزيز فإن أحد أهم أسبابها هو العداء المستمر والعقوبات اللاإنسانية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة وحلفاؤها.

      وأضاف في تغريدة له على موقع اكس “ان أي هجوم على قائدنا يُعد بمثابة حرب شاملة على الشعب الإيراني”.

      المصدر: اكس

