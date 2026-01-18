الأحد   
    فيصل كرامي: لدعم القضية الفلسطينية ورفض كل محاولات تصفيتها

      أكد النائب فيصل كرامي “التمسّك بالثوابت الوطنية والقومية”، وشدّد على “دعم لبنان الدائم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفض كل محاولات تصفيتها أو المساس بحقوق اللاجئين، وفي مقدّمها حق العودة”.

      كلام كرامي جاء الأحد خلال استقباله وفدًا من حركة “فتح” الفلسطينية، برئاسة مسؤول العلاقات السياسية في الحركة فيصل فرحات.

      وخلال اللقاء، جرى البحث بالأوضاع العامة في فلسطين والمنطقة، ولا سيما الأوضاع في غزة والضفة والقدس المحتلة، كما تم البحث في الظروف الصعبة التي تعمل فيها وكالة الأونروا، في ظل الضغوط والإجراءات التي تعوق أداء دورها الإنساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      فيصل كرامي يستذكر الرئيس الراحل عمر كرامي: حملتَ في قلبك العروبة إيماناً لا شعاراً وانتماءً لا خطاباً

      كرامي بعد لقائه وزير العمل: إجراء الانتخابات في موعدها هو موقف ثابت لا تراجع عنه

      كرامي يلتقي بعثة الاتحاد الأوروبية للرقابة على الانتخابات: لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية

