كرامي: موازنة لا تمتلك رؤية أو استراتيجية لن أصوّت عليها بنعم

اعتبر النائب فيصل كرامي، من مجلس النواب، أن «الموازنة هي موازنة أرقام لا تمتلك رؤية أو استراتيجية».

وتناول كرامي ما حصل في طرابلس، معزّيًا بالضحايا، معتبراً أن «الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الكارثة التي وقعت في طرابلس، فهي نتيجة تراكم وإهمال على مدى أعوام»، وقال: «من اليوم، الحكومة مسؤولة عن كل تقصير وإهمال، وكل نقطة دم أنتم من يتحمّل مسؤوليتها».

وقال: «تاريخيًا لم أصوّت على موازنة من دون قطع حساب، لأن ذلك غير دستوري»، مطالبًا بتحويل فوري لمدينة طرابلس لإعادة الترميم ورفع الإهمال، ومنوّهًا بالحل الذي طرحه الرئيس سلام لإعادة الترميم.

ودعا إلى الإسراع بإنصاف المتقاعدين وتثبيت عناصر الدفاع المدني، كما دعا إلى تسريع المحاكمات، وقال: «موازنة لا تحمي الناس، ولا تسترجع حقوق المتقاعدين، ولا تُنصف طرابلس، ولا تعالج أزمة المياه والنفايات، لن أصوّت لها بنعم».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام