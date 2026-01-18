إيران تعلن ضبط شحنة أسلحة كبيرة واعتقال 154 من قادة أعمال الشغب في محافظتين

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، تمكّن الأجهزة الأمنية من اكتشاف ومصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة العسكرية والمعدات القتالية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرقي البلاد، في عملية وُصفت بأنها ضربة نوعية لشبكات تهريب السلاح في المناطق الحدودية.

ونشرت منصات إعلامية إيرانية مشاهد مصوّرة أظهرت حجم المضبوطات، والتي ضمّت كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة الحربية، شملت عشرات المسدسات والبنادق الآلية والرشاشة، إضافة إلى بنادق قنص حديثة وكميات كبيرة من الذخائر الحية الجاهزة للاستخدام. وأفادت المعاينة الأولية بأن الشحنة كانت في طريقها للتوزيع داخل البلاد.

وتأتي هذه العملية في ظل تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الإيرانية، حيث تسعى طهران إلى الحد من تدفّق الأسلحة غير القانونية، التي تعتبرها السلطات عاملاً أساسياً في أعمال الشغب المسلح والتخريب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً للرواية الرسمية، فإن «عناصر إجرامية وإرهابية» استغلت الاحتجاجات الشعبية لتنفيذ مخططات تخريبية واستهداف الممتلكات العامة والخاصة باستخدام هذا النوع من الأسلحة المهربة.

وفي سياق متصل، أعلن حرس الثورة الإسلامية إلقاء القبض على 154 من قادة أعمال الشغب في محافظة فارس جنوب البلاد. وقال بيان صادر عن مقر «فجر» التابع لحرس الثورة الإسلامية في المحافظة، ليل السبت، إنه جرى تحديد هوية 154 من القادة والمؤثرين الرئيسيين في أعمال الشغب الأخيرة، وتم اعتقالهم في عملية دقيقة ومباغتة بالتنسيق مع السلطات القضائية.

وأكد البيان أن عمليات التحديد والاعتقال لا تزال مستمرة.

وأضاف أن أحد القادة الرئيسيين لأعمال الشغب الذين تم اعتقالهم مرتبط بالخارج وبجهاز استخبارات الكيان الصهيوني (الموساد)، وكان يهدف إلى تنفيذ إجراءات استخباراتية وتقنية متخصصة تتعلق بمواقع وشخصيات أمنية، إضافة إلى جرّ الاحتجاجات الشعبية السلمية إلى أعمال عنف وإرهاب، مقابل تلقيه مبالغ مالية.

تفكيك شبكة من 32 شخصاً متورطين بأعمال شغب وتخريب في طهران وعدة محافظات

وفي الإطار نفسه، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك شبكة مكوّنة من 32 شخصاً كانت تنشط في أعمال الشغب والتخريب في العاصمة طهران وعدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة، في بيان، اعتقال 12 من العناصر الرئيسية في الشبكة، إضافة إلى استدعاء 13 شخصاً آخرين لاستكمال التحقيقات الجارية.

وأشارت إلى أن هذه الشبكة كانت تنشط في محافظات خراسان الرضوية، وطهران، وكرمان، ويزد، وسيستان وبلوشستان، وألبرز، وكرمانشاه، ومازندران.

وأوضحت الوزارة أن نواة الشبكة كانت متمركزة في مدينة مشهد، حيث نفّذ أفرادها أعمالاً تخريبية شملت إحراق أماكن دينية، لافتة إلى أن أحد الموقوفين قام بعدة رحلات إلى الأراضي المحتلة، في مؤشر على ارتباطات خارجية محتملة.

وأكدت أن التحقيقات ما زالت مستمرة بحق عناصر هذه الشبكة التجسسية، مشددة على أن الأجهزة المختصة تتابع القضية لكشف جميع المتورطين والجهات الداعمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الأمن أنه منذ بداية العام الجاري جرى تحديد هوية واعتقال 45 شخصاً من عناصر هذه الشبكة، على خلفية تورطهم في أنشطة معادية للأمن القومي الإيراني.

المصدر: يونيوز + قناة العالم