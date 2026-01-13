كيان الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف للمباني السكنية.

وشنت طائرات الاحتلال غارة شرقي خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة وإطلاق نار من الآليات العسكرية، وسط تحليق للطيران الحربي.

وفي رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية، كما طال القصف الأطراف الشرقية لمخيم البريج، فيما نفذ في غزة عمليات نسف واسعة لمنازل سكنية بالمنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر 2025، بعد حرب إبادة استمرت عامين وأسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف مصاب فلسطيني.

المصدر: موقع المنار