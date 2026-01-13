الثلاثاء   
   13 01 2026   
   23 رجب 1447   
   بيروت 12:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    كيان الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة

      واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف للمباني السكنية.

      وشنت طائرات الاحتلال غارة شرقي خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة وإطلاق نار من الآليات العسكرية، وسط تحليق للطيران الحربي.

      وفي رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية، كما طال القصف الأطراف الشرقية لمخيم البريج، فيما نفذ في غزة عمليات نسف واسعة لمنازل سكنية بالمنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة.

      وتأتي هذه الاعتداءات في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر 2025، بعد حرب إبادة استمرت عامين وأسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف مصاب فلسطيني.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      يديعوت أحرونوت: هجمات اليمن تُفلس ميناء إيلات والإيرادات تهبط إلى الصفر

      يديعوت أحرونوت: هجمات اليمن تُفلس ميناء إيلات والإيرادات تهبط إلى الصفر

      كيان الاحتلال يبدأ قطع الكهرباء والمياه عن مباني الأونروا في القدس

      كيان الاحتلال يبدأ قطع الكهرباء والمياه عن مباني الأونروا في القدس

      الدفاع المدني في غزة: 4 شهداء بانهيار مبانٍ متضررة من القصف وقد تداعت جراء المنخفض الجوي

      الدفاع المدني في غزة: 4 شهداء بانهيار مبانٍ متضررة من القصف وقد تداعت جراء المنخفض الجوي