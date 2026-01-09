روسيا تشن ضربات صاروخية على أوكرانيا وأوكرانيا تحذر من تهديد أوروبي

قالت وزارةُ الدفاع الروسية إن قواتِها شنت الليلةَ الماضية ضربةً مكثفةً باستخدامِ صاروخِ أوريشنيك الفرط صوتي ضدَ منشآتٍ أوكرانية حيوية وذلك رداً على هجومِ كييف على مقرٍ لإقامةِ الرئيسِ الروسي فلاديمير بوتين

وأعلنت السلطاتُ الاوكرانية أن الجيشَ الروسيَ أطلق 36 صاروخا ًو242 طائرة ًمسيّرة ًعلى أوكرانيا خلالَ الليلة الماضية معتبرةً أن هذه الضرباتِ تشكّلُ “تهديداً خطيراً” لأوروبا .

من جانبه الاتحادُ الأوروبي اعتبر أنَ استخدامَ روسيا صاروخَ أوريشنيك هو “تصعيدٌ واضح” ويهدفُ الى تحذيرِ أوروبا والولاياتِ المتحدة، في وقتٍ دعا رئيسُ بلديةِ كييف السكانَ إلى مغادرتِها مؤقتاً بعدَ انقطاعِ غازِ التدفئةِ عن نصفِ عددِ مبانيها جراءَ الضربةِ الروسيةِ ومع توقعِ اشتدادِ موجةِ البردِ الحالية.

المصدر: موقع المنار