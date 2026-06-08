رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع ورد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة