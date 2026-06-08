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   22 ذو الحجة 1447   
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    اعلام العدو: منذ قليل .. مروحيتان للاجلاء العسكري تتوجهان نحو مستشفى وادي العفولة في الداخل تحملان جنوداً مصابين فيما توجهت ثالثة لتهبط في مستشفى زيف داخل مدينة صفد في الجليل الاعلى جراء الحدث الامني في جنوب لبنان

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