تجمع العلماء المسلمين: الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت انها صديق مخلص ووفي للبنان

اعتبر تجمع العلماء المسلمين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت انها صديق مخلص ووفي للبنان من خلال تنفيذها لتهديداتها بقصف شمال فلسطين المحتلة فيما لو قصف العدو الصهيوني الضاحية الجنوبية فقامت بعد الاعتداء الذي حصل في منطقة تحويطة الغدير باطلاق الصواريخ على مستوطنات العدو الصهيوني في شمال فلسطين، وسارعت الولايات المتحدة في محاولة لانقاذ المفاوضات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاعلان ان العدو الصهيوني لم يستشرها قبل الضربة التي وجهها للضاحية وهذا ما يعرفه العالم بانه كذب واضح فالكيان الصهيوني لا يقوم بأي خطوة بهذا المستوى الا بعد التشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية.

اضاف: الآن تعرض الولايات المتحدة الأمريكية اقتراحاً بأن يكتفي العدو الصهيوني بما حصل ويوقف اطلاق النار اذا اكتفت ايران بما حصل ونحن على قناعة أنها لن تتوقف الا بعد التزام العدو الصهيوني بقرار وقف اطلاق النار التام والشامل في لبنان وهذا ما حصل فعلاً.



أمام هذه الوقائع المستجدة اعلن تجمع العلماء المسلمين ما يلي:

أولاً: يتوجه تجمع العلماء المسلمين بأسمى آيات الشكر والامتنان للجمهورية الاسلامية الايرانية غلى تدخلها في الحرب الدائرة على لبنان الأمر الذي لجم العدو الصهيوني عن التمادي في قصف الضاحية الجنوبية وبيروت العاصمة.

ثانياً: يقدر تجمع العلماء المسلمين اعلان الجمهورية الاسلامية الايرانية أنها مستعدة لوقف اطلاق النار اذا التزم العدو الصهيوني بوقف اعتداءاته على ايران ولبنان كل لبنان وهذا يعبر عن عمق العلاقة بين ايران ولبنان.

ثالثاً: يتوجه تجمع العلماء المسلمين للسلطة اللبنانية باغتنام الفرصة المتاحة والتي قد لا تتكرر وتصحح علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تبدأ بتوجيه شكر لها واستلام أوراق اعتماد السفير محمد رضا رؤوف شيباني.

رابعاً: يتوجه تجمع العلماء المسلمين للمقاومة الاسلامية بأن تبقي اليد على الزناد والاستمرار في عملياتها وتصعيدها حتى ينصاع العدو الصهيوني ويلتزم بالوقف التام والشامل لاطلاق النار والانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلها وعودة النازحين واطلاق سراح الأسرى وإعادة الاعمار.