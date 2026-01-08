الخميس   
    دولي

    هجمات روسية تغرق جنوب شرقي أوكرانيا في الظلام

      أدت هجمات شنتها القوات الروسية في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلى انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي في منطقتي دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، بحسب وزارة الطاقة الأوكرانية.

      وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على تلغرام، أن المرافق الحيوية في المنطقتين تعمل بمصادر كهرباء احتياطية، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل لإعادة التيار الكهربائي، وكذلك الخدمات الأساسية مثل المياه والتدفئة التي تعطلت نتيجة الهجوم.

      وحذرت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو من أن تساقط الثلوج المتوقع وانخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر قد يضاعف اضطرابات شبكات الكهرباء والتدفئة.

      وأضافت سفيريدينكو على تلغرام: “أنظمة الطاقة في أوكرانيا تتعرض لهجمات يومية من العدو، ويعمل موظفو قطاع الطاقة في ظروف صعبة للغاية لتزويد الأفراد بالنور الكهربائي والتدفئة”، مؤكدة أن سوء الأحوال الجوية يزيد الضغط على البنية التحتية الحيوية.

      المصدر: رويترز

