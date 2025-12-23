الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 11:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الكرملين يحذر: محادثات السلام في أوكرانيا ليست انفراجاً

      قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة في ميامي حول حل النزاع في أوكرانيا لا ينبغي النظر إليها على أنها انفراج، متوقعاً استمرار المناقشات بصيغة “متأنية” على مستوى الخبراء.

      وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تعطي أولوية لفهم تفاصيل عمل واشنطن مع الأوروبيين والأوكرانيين بشأن أي تسوية محتملة، قبل الحكم على مدى توافقها مع ما وصفه بـ”روح أنكوريج” أي الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في مدينة أنكوريج بألاسكا.

      من جانبه، وصف المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، المحادثات مع الأوكرانيين بأنها “مثمرة وبنّاءة”، رغم استمرار الخلاف حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأراضي والضمانات الأمنية.

      وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس الماضي في أنكوريج، حيث ناقشا المعايير الممكنة لتسوية النزاع، واتفقا على مواصلة مباحثات الخبراء وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لدعم الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

      المصدر: صحيفة إزفيستيا

      مواضيع ذات صلة

      مصدر روسي: تدمير مستودع صواريخ أوكراني في مطار فوزنيسينسك جنوب البلاد

      مصدر روسي: تدمير مستودع صواريخ أوكراني في مطار فوزنيسينسك جنوب البلاد

      مقتل جنرال روسي بانفجار سيارة في موسكو وسط ترجيحات بتورط أوكراني

      مقتل جنرال روسي بانفجار سيارة في موسكو وسط ترجيحات بتورط أوكراني

      فنزويلا: روسيا تؤكد دعمها الكامل لكراكاس في مواجهة الحصار الأميركي

      فنزويلا: روسيا تؤكد دعمها الكامل لكراكاس في مواجهة الحصار الأميركي