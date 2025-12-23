الكرملين يحذر: محادثات السلام في أوكرانيا ليست انفراجاً

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة في ميامي حول حل النزاع في أوكرانيا لا ينبغي النظر إليها على أنها انفراج، متوقعاً استمرار المناقشات بصيغة “متأنية” على مستوى الخبراء.

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تعطي أولوية لفهم تفاصيل عمل واشنطن مع الأوروبيين والأوكرانيين بشأن أي تسوية محتملة، قبل الحكم على مدى توافقها مع ما وصفه بـ”روح أنكوريج” أي الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في مدينة أنكوريج بألاسكا.

من جانبه، وصف المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، المحادثات مع الأوكرانيين بأنها “مثمرة وبنّاءة”، رغم استمرار الخلاف حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأراضي والضمانات الأمنية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس الماضي في أنكوريج، حيث ناقشا المعايير الممكنة لتسوية النزاع، واتفقا على مواصلة مباحثات الخبراء وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لدعم الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

المصدر: صحيفة إزفيستيا