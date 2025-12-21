زيلينسكي ليس لديه فرص للفوز في الانتخابات

قال الصحفي الصربي ماريو بوييتش لوكالة “سبوتنيك” خلال زيارته لدونباس إن فلاديمير زيلينسكي ليس لديه أي فرصة للفوز في الانتخابات.

وقال الصحفي: “لا توجد أي فرصة له للفوز في أي انتخابات، ولهذا يريد الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي استمرار الحرب لفترة أطول، ولهذا يجب على الأوكرانيين النزول إلى الشوارع في أسرع وقت ممكن”.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، حيث وصف زيلينسكي سابقا بأنه “ديكتاتور بدون انتخابات” وأشار إلى أن شعبيته انخفضت إلى 4%.

وعلى خلفية تصريحات القائد الأمريكي، أعلن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو 2024، أنه مستعد لإجرائها، لكنه طلب من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين “تأمين السلامة” لإجراء هذه الانتخابات.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال برنامج الخط المباشر أن روسيا مستعدة للنظر في تقديم ضمانات أمنية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، مؤكدا أن السلطة “يجب أن تصبح شرعية في النهاية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك