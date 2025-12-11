بن غفير يتوعد بهدم قبر الشيخ عزالدين القسام وحماس تعتبر التهديد تعدياً غير مسبوق على الحرمات

توعد وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، بهدم قبر الشيخ عز الدين القسام الواقع قرب مدينة حيفا، ويحمل الجناح العسكري لحركة حماس اسمه.

ونشر بن غفير، المعروف بتصريحاته الاستفزازية، مقطع فيديو عبر حسابه على تلغرام ظهر فيه إلى جانب قوات أمن ورافعة تقوم بتفكيك خيمة وضعت بهدف الصلاة إلى جانب قبر الشهيد القسام المولود في سوريا.​

وكان الشيخ عز الدين القسّام، الذي استشهد في اشتباك عام 1935، قد قاتل ضد البريطانيين والصهيونية في فلسطين خلال الانتداب، قبل قيام دولة الاحتلال عام 1948. ويقع ضريح القسام في بلدة تعرف اليوم باسم نيشر قرب مدينة حيفا الساحلية في شمال الأراضي المحتلة، وقد سبق أن تعرض على مدار السنوات الماضية للتخريب.​

وعبر حسابه على منصة إكس، قال الوزير اليميني إنّه يجب إزالة قبر الشيخ القسام في نيشر، مضيفاً: “قد اتخذنا الخطوة الأولى في سبيل ذلك فجر أمس”، في إشارة إلى إزالة الخيمة المحيطة بالمكان.

وسبق أن دعا بن غفير، في آب/أغسطس الماضي خلال مناقشة في البرلمان، إلى هدم القبر بالكامل، بينما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليومية اليمينية بأن قوات أمن أزالت كاميرات مراقبة كانت قد نُصبت حول القبر وأبعدت شخصاً كان يحرس المكان.​

حماس: هذا السلوك يكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي بلغه الاحتلال

ورداً على هذه التهديدات، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن تهديد المتطرف إيتمار بن غفير بإزالة قبر المجاهد الشيخ عز الدين القسام، والإعلان عن اتخاذ “الخطوة الأولى” لذلك، يمثل مستوى غير مسبوق من التعدي على الحرمات وانتهاك المقدسات، واستباحة قبور الأموات بعد الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وجرائم حرب الإبادة في غزة.

وشدد على أن هذا السلوك يكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي بلغه الاحتلال، ويعبّر عن عقلية انتقامية لا تتردد في العبث بتاريخ الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية والدينية.​

ولفت مرداوي إلى أن استهداف قبر القسام، العالم السوري المجاهد الجليل الذي يعد أيقونة دينية وثورية في تاريخ المقاومة الفلسطينية والعربية ضد الظلم والاحتلال، ليس مجرد اعتداء على قبر، بل هو محاولة لطمس ذاكرة أمة وإزالة شاهد من شواهد الكفاح المستمر.

وشدد على أن المساس بحرمة الأموات يفضح العقلية الفاشية التي تحكم حكومة الاحتلال، ويؤكد أن التطرف أصبح سياسة رسمية معلنة تستوجب موقفاً دولياً للجم هذا التوحش.​

وأكد أن الاحتلال لن ينجح في محو إرث الشيخ عز الدين القسام وبطولاته وبطولات من حملوا الراية من بعده جيلاً بعد جيل حتى يومنا هذا، وسيظل حياً في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة.​

المصدر: أ.ف.ب. + موقع حماس