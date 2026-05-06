خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن عزلته عن روسيا ويحذر من “انتحار اقتصادي”

حذّر البروفيسور جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، من تداعيات السياسة الأوروبية تجاه روسيا، واصفًا إياها بأنها “إيذاء ذاتي صريح” يقود القارة نحو أزمة اقتصادية عميقة.

وفي تصريحات أدلى بها عبر قناته على “يوتيوب”، اعتبر ساكس أن أوروبا باتت تسير نحو “عزلة مزدوجة”، بعد أن قطعت علاقاتها مع روسيا، في وقت تتغير فيه موازين القوى في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القارة وضعت اعتمادها الكامل على الولايات المتحدة، رغم تراجع اهتمام واشنطن بها.

وأضاف أن الولايات المتحدة عملت على مدى عقود لإبعاد أوروبا عن روسيا، مستشهدًا بالضغوط التي مورست لعرقلة مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، قبل أن تترك أوروبا تواجه تداعيات هذا المسار بمفردها.

ووجّه ساكس انتقادات حادة لقيادات الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن السياسات الحالية تعيق أي إمكانية لتصحيح المسار الاقتصادي، في ظل ما وصفه بغياب الرؤية الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتهم أوروبا بالسعي لعرقلة مسار التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بروكسل تدفع باتجاه استمرار القتال.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، حيث تؤكد موسكو مرارًا قلقها من تعزيز وجود الحلف على حدودها الغربية، مع تأكيدها في الوقت نفسه الانفتاح على الحوار وفق مبدأ الندية، ورفضها لما تصفه بعسكرة القارة الأوروبية.

المصدر: نوفوستي