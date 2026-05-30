الجيش اللبناني: إصابة جنديين في الجيش بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق عام عبا (النبطية) وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة