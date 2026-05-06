بعد تصريحات ترامب… أسعار الذهب ترتفع والنفط يتراجع

ارتفعت أسعار الذهب وتراجعت أسعار النفط اليوم، وسط تفاؤل الأسواق بإمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إحراز تقدم نحو اتفاق شامل قد يخفف التوترات في منطقة الخليج.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.42% إلى 4666.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. وصعدت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 2.37% إلى 4677.20 دولارا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 1.56% إلى 108.06 دولارات للبرميل، بعد انخفاضها 4% في الجلسة السابقة، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8% إلى 100.48 دولار للبرميل.

وجاءت تحركات الأسواق بعدما أعلن الرئيس الأميركي أنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم في المفاوضات مع إيران، من دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق المحتمل.

المصدر: الفرنسية