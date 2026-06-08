المقاومة استهدفت عند السّاعة 14:15 الإثنين آليّة لوجستيّة رابعة لنقل الذخائر من نوع ألفا تابعة لجيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة