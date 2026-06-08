جيش العدو : في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قصير في منطقة زرعيت تم رصد إطلاق صاروخ واحد سقط في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان