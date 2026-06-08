المقاومة استهدفت السّاعة 13:00 آليّة لوجستيّة ثانية لنقل الذخائر من نوع ألفا تابعة لجيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة فاحترقت مع آليّة ألفا ثالثة وآليّة هامر كانتا بالقرب منها