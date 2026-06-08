الرئيس بري تابع الأوضاع العامة والمستجدات واستقبل اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية والمبعوث الفرنسي والسفير الأميركي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد من اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية ضم الأب فادي ثابت ممثلاً البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي ممثلا سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي صور وجبل عامل الشيخ القاضي حسن عبد الله ممثلا نائب رئيس المجلس الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، المطران إدوارد ضاهر ممثلا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف الاول عبسي، المطران سلوان موسي مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس ممثلا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، الأرشمندريت سركيس ابراهاميان ممثلا بطريرك الارمن الأرثوذكس ارام الاول كشيشيان، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، القاضي الشيخ غاندي مكارم ، الشيخ عصمت الجردي رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز حيث تناول اللقاء اخر المستجدات ونتائج القمة الروحية.

وبعد اللقاء تحدث شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى قائلا : تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري في إطار متابعة أعمال القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي عُقدت منذ أيام برفقة ممثلي أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة الكرام.

وتابع : وضعنا دولته بأجواء القمة وهذا التفاهم العالي المستوى الذي كان سائداً بين المجتمعين وسلمناه نسخة عن البيان الختامي الذي يعبّر عن رسالة الرؤساء الروحيين رسالة المحبة رسالة الأخوة، الرسالة الوطنية الرسالة الأخلاقية الروحية التي علينا أن نبرزها في مثل هذه الأيام الصعبة.

واضاف ابي المنى : تداولنا وإياه بمضمون البيان الذي يشدد على الوحدة الوطنية وعلى تحصين السلم الأهلي وعلى الكلمة الطيبة التي تهدئ النفوس ولا تشنج الأوضاع هذه هي رسالتنا ، وتمنينا أن تكون يدنا بيد المسؤولين لمحاولة إنقاذ البلاد، فالبلاد تحتاجنا جميعنا، كلٌّ من موقعه الروحي والسياسي والرسمي والدبلوماسي، كلنا معنيون بإنقاذ لبنان ، وإذا اجتمعنا وإذا تضافرت جهودنا نخفف من المحنة ونستطيع أن ننقذ البلد .

وأضاف: نناشد الدول المعنية والمؤثرة و الدول الشقيقة والصديقة أن تجتمع وأن تكون كلمتها من أجل مساعدة لبنان على استعادة عافيته.

وقال ابي المنى : لقد كان الحديث مثمراً مع دولة الرئيس، ووضعنا هو أيضاً بالأجواء وهو مستعد لأي حوار ومنفتح دائماً على الحلول.

الرئيس بري استقبل أيضا المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية جاك لاجوجي والوفد المرافق بحضور سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل الرئيس بري بعد الظهر السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة واخر المستجدات.

وبعد اللقاء رد السفير عيسى على سؤال فيما اذا كان هناك وقف لاطلاق النار واذا كان الرئيس بري موافقاً عليه خاصة وان البيان الذي أصدره لا يوحي بذلك .

أجاب السفير عيسى : كان هناك امر يحتاج الى توضيح وقد اوضحناه اليوم . وسيكون هناك وقف اطلاق النار وكان قرارنا ان يكون شاملاً لكن كان هناك شيء يحتاج الى توضيح اوضحناه اليوم .

وفيما اذا كان ترامب سيحاول إيقاف ما حصل بين ايران والكيان أجاب عيسى : الرئيس ترامب حاول امس ويحاول .

وحول تجريف وهدم القرى وموقف الإدارة الأميركية منه ؟ أجاب عيسى : انتم تعرفون ماذا نفعل في واشنطن ولماذا نجتمع كل أسبوع او أسبوعين ونعرف ماذا يحصل في الجنوب ، كل ما نريده هو ان يتوقف ما يحصل واستطعنا ان نحصل على وقف لاطلاق النار وعليه على كل طرف ان يعرف ما هو مطلوب منه وعندها تتوقف الضربات.



وحول pilot zone وإمكانية عودة الأهالي اليها أجاب عيسى : المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة لابنائها سيعودون اليها وستكون تحت حماية الجيش ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي هذه النقطة لم تكن واضحة اذ لا معنى ان يذهب الجيش اليها ولا يكون فيها ناس يهمنا ان يعود الاهالي اليها ويبدأ الاعمار ويشقوا الطرقات والكهرباء وتكون نموذجاً.

واعتبر عيسى ان كل ما يحصل في واشنطن هو لصالح لبنان وان “إسرائيل” ستنسحب من لبنان وستعيد الأراضي والأسرى.