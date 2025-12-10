اليونيفيل: جنودنا تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي قرب منطقة سرده جنوبي لبنان

افادت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ان” جنودها الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق تعرضوا لإطلاق نار من قبل جنود الجيش الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا قرب منطقة سرده”.

وفي بيان لها قالت :”وقد أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها”.

واضافت:”هذا وقد طلب حفظة السلام عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل من جيش الدفاع الإسرائيلي وقف إطلاق النار”.



واشارت إلى أن كلًّا من حفظة السلام والدبابة الإسرائيلية كانا داخل الأراضي اللبنانية في ذلك الوقت، ولحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أُبلِغ مسبقًا بموقع وتوقيت الدورية، وفقًا للإجراءات المعتمدة عند القيام بدوريات في مناطق حساسة قرب الخط الأزرق.

واكدت ان” هذا الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وفي هذه الظروف الحساسة جدًا، ندعو الجيش الإسرائيلي إلى التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق”.

المصدر: بيان