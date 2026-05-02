السبت   
   02 05 2026   
   14 ذو القعدة 1447   
   بيروت 16:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    اليونيفيل تدعم نازحي برعشيت: مساعدات إنسانية وجولة ميدانية لتقييم الأوضاع

    في إطار متابعة أوضاع النازحين استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل الدكتور علي شعيتو ورئيس بلدية برعشيت عباس فرحات ورئيس بلدية كونين خليل الدبق معاون القائد العام لليونفيل في لبنان العقيد نيكولا كاستيللي خلال زيارة قام بها لدعم مراكز النازحين من أهالي بلدة برعشيت.
    وفي سياق الزيارة قدم العقيد كاستيلي حزمة من المساعدات لبلدية برعشيت من أدوية وألبسة وأحذية ومواد غذائية.
    ثم استضاف رئيس بلدية برعشيت الحضور على مائدة الفطور على شرف وفد اليونيفيل، بعدها جال رئيس الاتحاد مع رؤساء البلديات على المركز واطلع على أوضاع النازحين.
    وكان رئيس الاتحاد قد زار العقيد كاستيللي في مكتبه في وقت سابق عارضا عليه أوضاع بلديات الاتحاد حيث أبدى الكولونيل استعداده للمساعدة.

    المصدر: موقع المنار

    يتواصل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، مزيد من التفاصيل مع مدير مكتبنا عماد عيد

    تقارير مصورة | تشييع مهيب لشهداء المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت

    في بلدة بحبوش الكورانية، مسيرة جامعة بمناسبة الشهر المريمي، وتأكيد على أهمية التمسك بالعيش المشترك

