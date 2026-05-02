اليونيفيل تدعم نازحي برعشيت: مساعدات إنسانية وجولة ميدانية لتقييم الأوضاع

في إطار متابعة أوضاع النازحين استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل الدكتور علي شعيتو ورئيس بلدية برعشيت عباس فرحات ورئيس بلدية كونين خليل الدبق معاون القائد العام لليونفيل في لبنان العقيد نيكولا كاستيللي خلال زيارة قام بها لدعم مراكز النازحين من أهالي بلدة برعشيت.

وفي سياق الزيارة قدم العقيد كاستيلي حزمة من المساعدات لبلدية برعشيت من أدوية وألبسة وأحذية ومواد غذائية.

ثم استضاف رئيس بلدية برعشيت الحضور على مائدة الفطور على شرف وفد اليونيفيل، بعدها جال رئيس الاتحاد مع رؤساء البلديات على المركز واطلع على أوضاع النازحين.

وكان رئيس الاتحاد قد زار العقيد كاستيللي في مكتبه في وقت سابق عارضا عليه أوضاع بلديات الاتحاد حيث أبدى الكولونيل استعداده للمساعدة.

المصدر: موقع المنار