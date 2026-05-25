جبهة العمل الإسلامي: عيد المقاومة والتحرير هو في حقيقة الأمر ملحمة تاريخيّة وطنيّة مجيدة

هنّأت “جبهة العمل الإسلامي في لبنان” اللبنانيين الشرفاء الأحرار والمقاومين المجاهدين الأبطال الذين حقّقوا بفضل جهادهم وتضحياتهم ودماء شهدائهم الزكيّة التي رووا فيها أرض الوطن في جنوبنا الأبيّ الشامخ الأشمّ الإنتصار الكبير في أيّار عام 2000″.

وأشارت الجبهة إلى أنّ “ذكرى عيد المقاومة والتحرير إنّما هو في حقيقة الأمر ملحمة تاريخيّة وطنيّة مجيدة كان لها الأثر الوطني الكبير في الحفاظ على السيادة الوطنيّة وفي تحقيق توازن الرعب والردع مع العدو اليهودي الصهيوني المجرم المحتل المعتدي لسنواتٍ طوال”.

ولفتت إلى أنّ “الكلام عن المقاومة وعن التحرير في هذه الأيّام يبقى خجولاً في الوقت الذي يُسطّرُ فيه المقاومون والمجاهدون الأبطال الأشاوس اليوم في جنوبنا الغالي أروع الملاحم والمواجهات البطوليّة المجيدة الرائعة والتي شَهِدَ لها العالم أجمع”.

ورأت الجبهة أنّ “هذه التضحيات الجمّة وهذه الدماء الزكيّة وهذه الأرواح المتسامية للعلياء دفاعاً عن لبنان وأرضه وشعبه ووحدته ومؤسّساته التي تروي أرض الجدود تؤكّد من جديد أنّ الأرض لأصحابها مهما طال الزمن وأنّ الإحتلال إلى زوال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام