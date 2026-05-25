    رسائل تهنئة من الوزير عراقجي إلى الرئيس نبيه بري والشيخ نعيم قاسم

      وجّه وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي، في رسالتين منفصلتين إلى السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، والشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، التهاني بمناسبة الذكرى السنوية لـ«عيد المقاومة والتحرير» إلى حكومة لبنان وشعبه ومقاومته.

      وأكد عراقجي في هاتين الرسالتين، إلى جانب تهنئته بهذا الانتصار التاريخي للشعب اللبناني المتمثل في طرد الكيان الصهيوني من جنوب لبنان عام 2000، على الدعم المستمر والحازم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ولمقاومة الشعب اللبناني المشروعة في مواجهة الاحتلال واعتداءات الكيان الصهيوني.

      المصدر: موقع المنار

