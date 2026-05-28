    اليونيفيل: التصعيد الأخير جنوب لبنان يهدد الاستقرار ويتسبب بدمار واسع

      اعربت قوات اليونيفيل العاملة في لبنان عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، مؤكدة أن استمرار المواجهات يؤدي إلى سقوط ضحايا وجرحى ودمار واسع النطاق.

      وقالت في بيان:”المدنيون هم الأكثر تضررًا، مع نزوح مئات الآلاف من منازلهم وتضرر المنازل والطرق والبنية التحتية الأساسية”.

      واضافت”يوم الأربعاء شهد إطلاق نحو 670 مقذوفًا، في واحد من أعلى معدلات القصف المسجلة منذ 17 أبريل الماضي”.

      وتابعت”قوات حفظ السلام أكدت استمرار عملها الميداني ومراقبة الأوضاع وإبلاغ مجلس الأمن، إلى جانب التواصل مع الأطراف لخفض التوتر والتذكير بالالتزام بالقرار 1701″.

      المصدر: بيان

      

      اليونيفيل تدعم نازحي برعشيت: مساعدات إنسانية وجولة ميدانية لتقييم الأوضاع

      المتحدث الرسمي لـ”اليونيفيل” عن استشهاد آمال خليل: يجب حماية الصحافيين في كل الأوقات

      حمادة استنكر المبادرة لاتهام حزب الله بالمسؤولية عن الحادث الذي أدى لسقوط قتيل من اليونيفيل

