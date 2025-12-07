ميرتس: على “إسرائيل” التخلي عن ضم الضفة الغربية

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس “إسرائيل” إلى التخلي عن أي خطط لضم أراض في الضفة الغربية.

وقال ميرتس خلال زيارته للأردن، يوم السبت: “علينا أن نحافظ على الطريق إلى قيام دولة فلسطينية. ولذلك لا يمكن أن تكون هناك أي خطوات لضم أراض في الضفة الغربية”.

وأوضح أن ذلك يشمل “أي خطوات رمزية أو سياسية أو عمليات بناء أو أي إجراءات أخرى لضم المنطقة”، مؤكداً على تمسكه بحل الدولتين في الشرق الأوسط.

وكان ميرتس قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيه دعمه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، داعيا السلطة الفلسطينية إلى إجراء الإصلاحات الضرورية.

المصدر: وكالة تاس الروسية