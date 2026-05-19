أردوغان: نستنكر بأشد العبارات هجوم “إسرائيل” على سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء بأشد العبارات هجوم “إسرائيل” على سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة.

وأضاف الرئيس التركي: “إسرائيل تواصل سياساتها غير الأخلاقية وغير القانونية والإنسانية في غزة رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأدانت وزارة الخارجية التركية، اعتراض القوات الإسرائيلية لـ “أسطول الصمود العالمي” أثناء توجهه من مدينة مرمريس التركية إلى قطاع غزة، بينما كان متمركزاً قرب جزيرة قبرص، ووصفت ذلك بأنه “عمل من أعمال القرصنة”.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها: “ندين استيلاء القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة”.



ووصف البيان “تدخل القوات الإسرائيلية” ضد سفن “أسطول الصمود العالمي” بأنه “عمل جديد من أعمال القرصنة”.



وأوضح البيان أن “هجمات إسرائيل وسياساتها الترهيبية لن تعيق، بأي حال من الأحوال، سعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة وتضامنه مع الشعب الفلسطيني”.



ودعت الخارجية التركية “إسرائيل” إلى وقف تدخلها ضد “أسطول الصمود العالمي” فوراً، والإفراج دون قيد أو شرط عن الناشطين المحتجزين على متن الأسطول.



ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف مشترك وحاسم ضد أعمال إسرائيل غير القانونية دون تأخير”.



وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام “إسرائيلية” بأن “القوات الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الصمود العالمي الذي أبحر باتجاه قطاع غزة الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية، واحتجزت 100 ناشط من المشاركين في الأسطول، بينهم أتراك”.

المصدر: وكالة سبوتنيك