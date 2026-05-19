إدانات دولية واسعة لاعتداء الاحتلال على “أسطول الصمود” ومطالب بالإفراج عن النشطاء

أدانت تسع دول الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سفن “أسطول الصمود العالمي”، ووصفت الاعتداء بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرصنة بحرية تستهدف النشطاء المدنيين وعمال الإغاثة المتضامنين مع قطاع غزة.

وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية كل من البرازيل وبنغلادش وكولومبيا وإسبانيا وإندونيسيا والأردن وليبيا وباكستان وتركيا، أن الهجوم على سفن الإغاثة يمثل استهانة واضحة بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين.

وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء سلامة وأوضاع الناشطين الذين كانوا على متن السفن، مشدداً على أن استهداف السفن المدنية والتحركات الإنسانية يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وحرية العمل الإغاثي.

كما اعتبر وزراء الخارجية أن الاعتداء على “أسطول الصمود” يعكس استمرار تجاهل الاحتلال للقرارات والمواثيق الدولية، مشيرين إلى أن سجل الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على أساطيل الإغاثة يثير قلقاً متزايداً لدى المجتمع الدولي.

ودعا البيان إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية في البحر، واحترام الحقوق القانونية والإنسانية للنشطاء وعمال الإغاثة، وسط تصاعد الإدانات الدولية للاعتداءات المتواصلة على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

