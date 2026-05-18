الاحتلال يسيطر على معظم سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة

سيطرت بحرية الاحتلال الإسرائيلي على معظم سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة، في محاولة لوقف مهمة إنسانية هدفت إلى إيصال المساعدات للمحاصرين في القطاع وتقديم الدعم لهم.

وأكدت المتحدثة باسم الأسطول أن قوات الاحتلال استولت على جميع السفن تقريباً، مشيرة إلى فقدان الاتصال بها، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية السيطرة جرت قبالة سواحل قبرص وعلى بعد مئات الكيلومترات من فلسطين المحتلة.

وكان الأسطول قد أبحر من مدينة مرمريس التركية بمشاركة 54 سفينة وعلى متنها مئات الناشطين والمتضامنين من نحو 70 دولة، بينهم شخصيات دولية وأعضاء في مجلس إدارة “أسطول الصمود العالمي”.

وتأتي الرحلة بعد أشهر من حادثة مشابهة شهدتها المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، حين تعرضت سفن تابعة للأسطول لهجوم إسرائيلي وعمليات احتجاز طالت عدداً من القوارب والناشطين المشاركين.

