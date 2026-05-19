تقارير مصورة | مسيّرات المقاومة ومعادلات الميدان تربك حسابات العدو

تزداد التحديات تعقيداً أمام جيش العدو في مواجهته مع حزب الله، في ظل استمرار حرب الاستنزاف والمعادلات التي فرضتها المقاومة ميدانياً، وفق تقديرات وأوساط إسرائيلية.

وتشير قراءات داخل كيان العدو إلى أن المحلقات الهجومية باتت تشكل هاجساً يومياً للأوساط العسكرية الإسرائيلية، بعدما كشفت المواجهات حجم المخاطر التي تفرضها على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وداخل الأراضي المحتلة.

كما تتزايد المخاوف “الإسرائيلية” من تطوير هذا السلاح وتوسيع نطاق استخدامه، وسط تحذيرات أطلقها مسؤولون عسكريون سابقون من ارتفاع أعداد الإصابات في صفوف الجنود، وما قد يتركه ذلك من تأثيرات على جهوزية الجيش وقدرته القتالية.

