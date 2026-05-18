قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية وتواصل إجراءاتها القمعية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة النطاق، شملت مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت الاقتحامات في عدة مناطق رئيسية، بدأت من محافظة القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام والصوت، وتفتيش منازل المواطنين.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع حالة غليان في المدينة، عقب مصادقة الاحتلال على الاستيلاء على عقارات تاريخية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، ومخططات تحويل مقر وكالة «الأونروا» في الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية.

وفي محافظة نابلس، أفادت منصات محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيتا جنوب المدينة، كما اقتحمت آليات الاحتلال عدة أحياء سكنية.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وعاثت فيها خراباً، وسط تسجيل اعتقالات طالت عدداً من الأسرى المحررين.

وشهدت محافظة رام الله والبيرة اقتحاماً لمخيم الجلزون وعدة قرى وبلدات، حيث أطلقت القوات قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وانتشرت في منطقة المثلث، وأجرت تحقيقات ميدانية عشوائية مع المارة بعد توقيف مركباتهم، فيما داهمت في بيت لحم بلدة حوسان واعتقلت مواطنين.

وفي جنين، واصل الاحتلال إجراءاته القمعية، بالتزامن مع إقرار أمر عسكري بمصادرة 22 دونماً من أراضي قباطية، بهدف توسيع نقاطه العسكرية.

المصدر: وكالة صفا