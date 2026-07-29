تقرير مصور | الدفاع المدني يرفع جهوزيته لمواجهة خطر الحرائق مع اشتداد موجة الحر في لبنان

مع ارتفاع درجات الحرارة في لبنان واستمرار موجة الحر، رفع الدفاع المدني مستوى جهوزيته لمواجهة خطر اندلاع الحرائق، داعياً المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق الحرجية والحقول.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة تجنّب إشعال النيران في الأماكن المفتوحة، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال قرب الأحراج والأراضي الزراعية، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق للمساهمة في الحد من انتشاره.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع مؤشرات خطر الحرائق خلال فترات الطقس الحار والجاف، ما يستدعي تعاون المواطنين مع فرق الدفاع المدني حفاظاً على السلامة العامة والثروة الحرجية.