الأمم المتحدة وافقت على تمديد عمل “الأونروا” لمدة 3 سنوات

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تمديد عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لمدة 3 سنوات إضافية.وجاءت النتيجة بتأييد 151 دولة لصالح التمديد، في حين عارضته 10 دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت، الأمر الذي اعتبره مفوض وكالة “الأونروا” فيليب لازاريني يعكس تضامناً عالمياً واسعاً مع لاجئي فلسطين، قائلاً: “أُحيي التصويت الجارف في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد ولايتنا”.

وأضاف لازاريني، عبر منصة “إكس”: “إن التصويت يمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة منذ عقود”.

وأوضح لازاريني أنه “يجب توفير الموارد اللازمة لـ”الأونروا” بعد موافقة الجمعية العامة على التجديد للوكالة، فاختتم قائلاً: “يجب الآن ترجمة هذا التصويت إلى التزامٍ حقيقي وموارد موازية لضمان تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب”.

وضمت قائمة الدول التي صوّتت ضد تمديد عمل وكالة الأونروا كلاً من: إسرائيل، الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، فيجي، المجر، مقدونيا الشمالية، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، تونجا، وبالاو.

أما قائمة الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار فتضم كلاً من: إثيوبيا، جنوب السودان، ألمانيا، إيطاليا، بلغاريا، التشيك، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاتفيا، مدغشقر، ميكرونيزيا، ناورو وساموا.

