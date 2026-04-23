    إيران تحتج لدى الأمم المتحدة على استخدام أراضي 5 دول في العدوان الأميركي

      وجّه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسائل احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على خلفية استخدام أراضي وأجواء خمس دول في شن العدوان الأميركي على الجمهورية الإسلامية.

      وأوضح إيرواني في رسائله أن إتاحة أراضي أي دولة لتنفيذ أعمال عسكرية ضد دولة أخرى يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، مؤكداً رفض طهران الشديد لما وصفه بـ”العمل غير القانوني”.

      ودعت إيران، وفق الرسائل، كلاً من قطر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار، ومنع استخدام أراضيها في أي تحركات عسكرية تستهدفها.

      كما أشار إلى أن الهجمات انطلقت من هذه الدول خلال فترات محددة، معتبراً أن ذلك يستوجب تحمّل المسؤوليات القانونية المرتبطة بهذه الأفعال.

      المصدر: وكالة فارس

