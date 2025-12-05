فانس يتهم الاتحاد الأوروبي بـ”استهداف حرية التعبير” على خلفية غرامة مرتقبة ضد منصة “إكس”

اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، المفوضيةَ الأوروبية بمحاولة “مهاجمة حرية التعبير”، وذلك بعد ورود معلومات عن نية بروكسل فرض غرامة كبيرة على منصة “إكس” بسبب ما تعتبره خروقات لقانون الخدمات الرقمية.

وقال فانس في منشور على المنصة نفسها إن “الأنباء تتحدث عن غرامة بمئات ملايين الدولارات فقط لأن X لم تنخرط في الرقابة”. وأضاف أن على الاتحاد الأوروبي “أن يدعم حرية التعبير بدلاً من استهداف الشركات الأمريكية بسبب أمور فارغة”، على حدّ وصفه.

وبحسب منتدى الكابيتول، تستعد المفوضية الأوروبية لإصدار أول إجراء عقابي من نوعه بموجب قانون الخدمات الرقمية خلال الأيام المقبلة، وربما اليوم الجمعة، مشيرةً إلى أن حجم الغرامة لا يزال قيد النقاش داخل أروقة المفوضية.

وتشير مصادر مطلعة للمنتدى إلى أن المخالفات المحتملة لا تتصل بإزالة المحتوى، بل بملفات أخرى تشمل شفافية الإعلانات، وإتاحة البيانات للجهات المخولة، إضافة إلى ما يوصف بـ”التصميم المضلّل” في بعض خصائص المنصة.

وكانت المفوضية قد وجّهت العام الماضي اتهامات أولية لـ”إكس” تتعلق بنظام العلامة الزرقاء، معتبرةً أن الطريقة التي يُقدَّم بها التحقق للمستخدمين قد تؤثر على قدرتهم على اتخاذ خيارات واضحة بشأن الحسابات التي يتفاعلون معها.

وتشير التوقعات إلى أن الإجراء المرتقب قد يكون محدودًا من حيث حجمه، لكنه سيشكّل أول خطوة تنفيذية فعلية للاتحاد الأوروبي في إطار قانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض معايير أكثر صرامة على المنصات الكبرى العاملة داخل دول الاتحاد.

