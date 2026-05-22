مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: تعزيز خدمات المياه في وادي جيلو بدعم من الصليب الأحمر

أنجزت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعمال تركيب لوحة تشغيل كهربائية جديدة لبئر مياه وادي جيلو رقم 1 في قضاء صور، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استمرارية خدمات المياه في البلدات الجنوبية.

وأوضحت المؤسسة أنّ المشروع يهدف إلى دعم البنى التحتية المائية وتحسين استقرار عمل البئر، بما يساهم في تعزيز ضخ المياه وتلبية احتياجات الأهالي، لا سيما في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت المؤسسة استمرار أعمال الصيانة والتأهيل بالتنسيق مع الجهات الداعمة، لضمان استمرارية خدمات المياه وتحسين واقع التغذية في مختلف المناطق.

المصدر: جمعية العمل البلدي