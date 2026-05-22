بلدية كفرحونة: تصريحات النائب غادة أيوب تعرّض البلدة وأهلها للخطر

صدر عن رئيس بلدية كفرحونة – جزين، جيمس حسيب الهندي، بيان رفض فيه ما وصفه بـ”الخطاب التحريضي” والتصريحات التي أدلت بها النائبة غادة أيوب، معتبرًا أنّها تتضمن “مغالطات واتهامات بعيدة عن الحقيقة”، وقد تسببت بحالة من القلق لدى الأهالي.

وأشار الهندي إلى أنّ البلدة شهدت تهديدات وإنذارات إسرائيلية عقب تلك التصريحات، مؤكدًا رفض البلدية لأي كلام من شأنه تعريض المدنيين وأمن البلدة للخطر.

وشدّد على تمسّك كفرحونة بالعيش المشترك والوحدة بين أبناء البلدة، لافتًا إلى أنّ الأهالي “أدرى بشؤون أرضهم وحقوقهم”.

كما أعلن وضع ما صدر عن النائبة غادة أيوب “برسم الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة”، محمّلًا إياها مسؤولية أي تداعيات قد تطال البلدة وأهلها.

