فانس يلمح لوجود “تقدم ملموس” في المفاوضات بين واشنطن وطهران

صرح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إجراء مفاوضات مثمرة مع إيران، وتعتقد أن هناك تقدماً ملموساً.

وقال فانس للصحفيين “نسعى إلى حوار مثمر مع إيران وأعتقد أننا نحقق نتائج”.

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط / فبراير الماضي، حربًا على إيران، وفي 8 نيسان / أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.



وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية، وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

