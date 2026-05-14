الولايات المتحدة تلغي نشر 4000 عسكري في بولندا

ألغت الولايات المتحدة خططا لنشر آلاف العسكريين من قواتها في بولندا، حسبما أفاد موقع “ديفنس نيوز” الأمريكي.

وذكر الموقع نقلًا عن مسؤول بالجيش الأمريكي أن “الجيش ألغى نشر فريق القتال باللواء الثاني المدرع التابع لفرقة الفرسان الأولى، البالغ قوامه أكثر من 4000 عسكري مع معداتهم، في بولندا”.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة البولندية أن رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة البولندية فيسواف كوكولا بحث مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أوروبا وقائد القيادة الأوروبية الأمريكية أليكسوس غرينكيفيتش إمكانية زيادة الوجود العسكري الأميركي في بولندا.

وقالت هيئة الأركان في بيان يوم الثلاثاء: “ناقش الجنرالان دور بولندا في البنية الأمنية الجديدة لحلف شمال الأطلسي والمبادئ الأساسية لمشروع الناتو 3.0. كما جرى بحث الدعم الأمريكي لبولندا، بما في ذلك إمكانية زيادة وجود القوات الأمريكية على أراضي بلادنا بهدف تعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف”، ويتمركز حاليًا نحو 10 آلاف جندي أمريكي في بولندا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الجمعة إنه قد ينقل جزءا من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا، على خلفية خلافات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأعلن ترامب في 2 أيار عن خطة لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بما يزيد عن 5 آلاف جندي، وذلك بعد تصريحات انتقادية أدلى بها ميرتس بشأن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، أشار فيها إلى غياب استراتيجية واضحة لدى واشنطن.

المصدر: موقع "ديفنس نيوز" الأمريكي