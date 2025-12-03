تايوان تتهم الصين بإجراء “عمليات محاكاة” لهجمات ضد سفن أجنبية

أعلن رئيس أجهزة الاستخبارات التايوانية، اليوم الأربعاء أنّ طائرات عسكرية صينية نفذت «عمليات محاكاة» لهجمات ضد سفن حربية أجنبية تعبر المضيق الذي يفصل بين الصين وجزيرة تايوان.

وأشار مدير مكتب الأمن القومي تساي مينغ ين إلى أنّ سفناً تابعة لثماني دول منها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وفرنسا، عبرت المضيق منذ بداية العام، وقال إن الصين تراقب «كل سفينة».

واتهم الصين بأنها «ستستخدم الوسائل البحرية اللازمة للقيام بعمليات مراقبة، وستُشرِك أحياناً (…) قواتها الجوية لإجراء عمليات محاكاة لهجمات، بهدف إبراز وجودها العسكري وتأكيد سيطرتها في المضيق»، مضيفاً أن تايوان تتبادل معلومات استخباراتية مع «حلفائها الدوليين»، بما في ذلك معلومات عن الأنشطة العسكرية الصينية.

وتطالب الصين بتايوان وتعتبر أنّ المضيق، أحد أنشط الممرات البحرية في العالم، جزء من أراضيها، فيما ترى دول أخرى منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أنّ مضيق تايوان يشكل مياها دولية مُتاحة لكل السفن.

وعززت بكين خلال السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايوان، ولا تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.

ويتحدث الجيش التايواني عن وجود متزايد للسفن والمسيرات والطائرات العسكرية الصينية حول أراضيه، كما أنّ تدريبات عسكرية واسعة النطاق تُجرى هناك بانتظام.

وكان الرئيس التايواني لاي تشينغ تي قد أعلن في الأسبوع الماضي عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 40 مليار دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة، مشيرا إلى تطوير نظام دفاع جوي متعدد الطبقات.

المصدر: الجزيرة نت