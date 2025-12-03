سريلانكا تواجه أسوأ موجة فيضانات تضرب البلاد أودت بحياة 465 شخصًا على الأقل

تواصل السلطات السريلانكية مكافحة ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في أجزاء من العاصمة كولومبو بعد أن خلّف الإعصار “ديتوا” القوي دمارا كبيرا.

وكانت السلطات أعلنت حالة الطوارئ في البلاد وإغلاق المدارس والجامعات لمواجهة الفيضانات وانهيارات التربة، وطلبت مساعدات دولية.

وتسببت الفيضانات في تعطيل خدمات شبكات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية في أرجاء سريلانكا.

وقال مسؤولون إن مياه الفيضانات في العاصمة السريلانكية كولومبو بدأت بالانحسار اليوم الأربعاء بعد فيضانات عارمة شهدتها نهاية الأسبوع، لكن السكان ما زالوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم دون عمليات تنظيف شاملة.

وقد حملت عاصفة الأسبوع الماضي أمطارًا غزيرة في جميع أنحاء الجزيرة، مما تسبب في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أودت بحياة 465 شخصًا على الأقل.

ويواصل رجال الإنقاذ في سريلانكا العمل على فتح الطرق وإيصال المساعدات لأكثر من نصف مليون شخص تضرروا من إعصار وقع الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه الكارثة نتيجة أمطار موسمية غزيرة تزامنت مع إعصارين استوائيين الأسبوع الماضي، مما أدى إلى هطول أمطار قياسية في سريلانكا وأجزاء من سومطرة الإندونيسية وجنوب تايلاند وشمال ماليزيا.

المصدر: وكالة يونيوز